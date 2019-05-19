SpaceX подал иск к властям США

Компания SpaceX предъявила иск федеральному правительству, при этом фирма Илона Маска настаивает, чтобы дело было конфиденциальным, сообщают американские СМИ.

Компания в своем заявлении утверждает, что конфиденциальность необходима из-за содержания служебной информации, которая не должна стать публичной. Решение о том, будет ли рассмотрение иска закрытым, примет суд, сообщает Washington Post.

Предполагается, что в иске речь идет о программе государственных закупок. Неясно, о какой именно программе госзакупок идет речь, однако этой происходит на фоне намерения ВВС США заключить крупные контракты на космические запуски. Потенциальная стоимость контрактов оценивается в миллиарды долларов.

Отметим, что ранее Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) выбрало 11 компаний, которым решило поручить разработку и производство прототипов космических аппаратов для высадки на Луну. В том числе в списке оказалась компания SpaceX.