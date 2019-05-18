Ливия может прекратить нефтедобычу из-за нападений на инфраструктуру

Глава ливийской Национальной нефтяной компании (NOC) Мустафа Саналла сообщил, что вооруженные нападения на нефтедобывающую инфраструктуру могут остановить добычу нефти в Ливии.

«К сожалению, если ситуация будет продолжаться так, как сейчас, я боюсь, что возможно 95% добычи в Ливии будет потеряно», – сообщил Саналла, передает ТАСС.

По его словам, на сегодняшний день страна добывает порядка 1,3 млн баррелей нефти в сутки.

23 апреля Ливийская национальная армия Халифы Хафтара начала второй этап наступления на Триполи с применением сил пехоты и к 3 мая установила контроль над несколькими районами ливийской столицы. Поход ЛНА стартовал 4 апреля.