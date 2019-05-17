Эксперт оценил эффективность работы главы Тульской области Дюмина

Глава федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов заявил, что губернатор Тульской области Алексей Дюмин смог продолжить и развить проекты, начатые до него.

Назначенный на пост губернатора региона в 2016 году Дюмин продолжает реализацию крупных проектов, привлекающих инвесторов, что позволяет Тульской области удерживаться в числе «середняков» при ограниченных ресурсах, отметил Старовойтов, передает «ФедералПресс».

«Одним из достижений Алексея Дюмина на посту губернатора является то, что он поддержал и развил проекты, начатые до него. Его преимуществом при назначении стал в том числе мандат на антикоррупционную зачистку в регионе и проведение других серьезных изменений», – сказал Старовойтов.

По его словам, о результатах работы Дюмина говорят социальные и инвестиционные проекты в Тульской области. В частности, рядом с Новомосковском продолжает развиваться особая экономическая зона «Узловая», которая была запущена еще предшественником Дюмина. На днях глава региона лично проинспектировал завершение строительства первого в России автомобильного завода Haval, входящего в ОЭЗ.

Помимо этого, ко Дню города в Туле готовится реконструкция набережной. Она предполагает открытие доступа к набережной реки Упы, очистку русла, обустройство тематических площадок и парка, а также создание музейного квартала и пешеходной зоны на улице Металлистов. Перед запуском масштабного проекта он прошел открытые общественные слушания.

Сергей Старовойтов также обращает внимание на прочные позиции Алексея Дюмина в рейтинге губернаторов, где он закрепился в середине списков. В частности, речь идет о социсследованиях, показывающих, что запрос на обновление власти в Тульской области является одним из самых низких в стране.