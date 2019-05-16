Украинские силовики обстреляли автобус с рабочими Донецкой фильтровальной станции

Автобус с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции (ДФС) попал на трассе под обстрел военнослужащих ВСУ, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«В 14:55 вооруженные формирования Украины открыли огонь с применением минометов калибром 120 мм и 82 мм. Под обстрел попал автобус рабочей смены Донецкой фильтровальной станции, который в это время двигался со стороны ДФС по автотрассе Н-20 в н.п. Ясиноватая. На данный момент автобус с сотрудниками ДФС покинул место происшествия. К счастью, никто не пострадал», – говорится на сайте представительства.

Представительство ДНР в СЦКК запросило дополнительные гарантии безопасности у украинской стороны в СЦКК для установления устойчивого режима тишины, отмечается в сообщении. Кроме того сообщается, что накануне украинские силовики обстреляли наблюдателей специальной мониторинговой мисси ОБСЕ.

Ранее солдаты ВСУ открыли огонь по автобусу с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции из гранатомета.

В конце апреля ВСУ обстреляли из минометов район Донецкой фильтровальной станции, которая обеспечивает водой около 400 тысяч жителей; персонал предприятия был эвакуирован.