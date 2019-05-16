Данные о разработках российских спутников утекли в Сеть

В Сети в открытом доступе появились данные о российских космических аппаратах, о производстве и сроках запуска которых ранее не сообщалось.

Сведения размещены на одном из сайтов в доменной зоне .ru, передает РИА «Новости».

Информация о спутниках, опытно-конструкторских работах и предприятиях, задействованных в производстве, была представлена ПАО «Сатурн», разрабатывающим солнечные и аккумуляторные батарей для космических аппаратов. Как рассказал главный конструктор по литий-ионным аккумуляторам «Сатурна» Сергей Лихоносов, представители разработчика озвучили данные о спутниках во время своей презентации на одной из конференций в Краснодаре. По словам Лихоносова, презентация не была предназначена для публичного распространения.

«Она незаконно выложена. Это было определенное сообщение на конференции, которое не должно было выйти [в публичное пространство]. Мы будем предпринимать соответствующие действия [к тому], кто это выложил», – сообщил конструктор.

Уточняется, что ПАО «Сатурн» входит в ведение Роскосмоса и является одним стратегических предприятий России.