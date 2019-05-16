Россияне назвали работу основной причиной болезней

Главными причинами болезней россияне считают работу, стресс и отсутствие денег на лекарства и профилактику, свидетельствуют результаты исследования ВЦИОМ.

Опрос показал, что 32% респондентов оценили свое здоровье, как хорошее, 53% считают его удовлетворительным, негативную оценку состоянию здоровья дали 15% опрошенных, сообщается на сайте ВЦИОМ.

Основной причиной, которая подрывает здоровье, россияне назвали стресс и работу (33%). 28% опрошенных назвали главным негативным фактором отсутствие денег на лекарства и профилактики болезней.

Возраст и отсутствие отдыха негативно влияют на состояние здоровья по мнению 25% респондентов. Также 18% назвали экологическую обстановку причиной плохого самочувствия.

Кроме того, ВЦИОМ зафиксировал, что за последние десять лет число россиян, которые обращаются в платные поликлиники выросло почти вдвое (15%). Практически половина граждан (46%) доверяют государственным медучреждениям, а 33% занимаются самолечением.

Всего 4% процента опрошенных пускают все на самотек, и 1% обращается в целителям.

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова предостерегла от подталкивания пациентов к платным медуслугам. По ее словам, даже при возникновении форс-мажорных обстоятельств всегда есть возможность получить необходимую помощь по договору в другой организации.