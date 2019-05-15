Путин обозначил границы в поиске компромиссов с Западом

Россия готова искать компромиссы с Европой, однако это не должно происходить за счет российских фундаментальных национальных интересов, заявил президент России Владимир Путин после переговоров с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом.

«Мы готовы к гибкому поведению, мы готовы на компромиссы, мы готовы искать решения любых сложных вопросов и проблем, только не за счет наших фундаментальных национальных интересов. Вот и все. А так мы достаточно гибкие в решении любых вопросов, в том числе и с европейскими партнерами», – передает слова Путина ТАСС.

По его словам, несмотря на санкции, товарооборот с Австрией и ЕС только растет, также продолжает развиваться промышленная кооперация с Германией, Францией, Италией.

«Мы довольны тем, как развиваются наши отношения, но, конечно, было бы лучше, если бы никаких ограничений, связанных с политикой, не было. Не было бы ограничений в экономике политически мотивированных. Это всегда мешает, это наносит ущерб всем. Нам, кстати говоря, может быть даже в меньшей степени», – сказал Путин.

Он отметил, что от санкций страны ЕС потеряли десятки миллиардов евро, за которыми «стоят рабочие места, доходы и заработные платы рабочих». Путин заметил, что товары могли бы поставляться на российский рынок из Европы в большем объеме, чем сейчас.

«Надеюсь, мы когда-нибудь возродим весь комплекс наших отношений в первозданном виде и будем двигаться дальше», – сказал Путин.

В ЕС все чаще говорят о вреде санкций против России. Так, в апреле депутат бундестага Штефан Койтер заявил, что ограничительные меры не приносят никакой пользы европейскому бизнесу, направлены против ЕС и служат интересам американских компаний.