Эксперт: Стратегия четырех приоритетов Беглова выглядит во всех смыслах рационально

«Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на выступлении в Законодательном собрании города фактически представил стратегию развития города», – отметил политолог Алексей Чеснаков, комментируя отчет правительства Северной столицы, который в среду представил Беглов.

«То, что Беглов ставит столь масштабные цели, абсолютно правильно и с точки зрения долгосрочной стратегии развития города и с точки зрения предстоящей избирательной кампании. В Санкт-Петербурге доминирует общественный запрос на новый уровень развития города. Теперь появилась программа или, лучше сказать, стратегия Беглова», – сказал в комментарии агентству «Интерфакс» директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Напомним, в среду Александр Беглов выступил с ежегодным отчетом правительства в Законодательном собрании Санкт-Петербурга. Врио губернатора Северной столицы представил стратегию развития города сразу по нескольким направлениям. План модернизации включает ряд экономических и социальных мер, которые изменят жизнь петербуржцев к лучшему.

По оценке Чеснакова, выбор для реализации стратегии четырех приоритетов (комфортный, социальный, открытый и умный город) выглядит «во всех смыслах рационально» и соответствует интересам различных категорий граждан. «Важно, что Беглов сразу же обозначает инструменты для обеспечения экономического рывка», – добавил эксперт.

Выступая в Законодательном собрании, Беглов также рассказал, что городу удалось уменьшить дефицит бюджета с 52 до 35 миллиардов рублей, передает Spbdnevnik.ru.

Врио губернатора подчеркнул: Петербург должен жить по средствам и при этом выполнять свои обязательства, в частности, до 2026 года город должен выплатить 30 миллиардов долга и 14 миллиардов по процентам. При этом город будет выделять деньги на социальную поддержку. Расходы на содержание школ, детских садов, поликлиник, учреждений культуры, спорта и социального обслуживания составляли в 2018 году 40% бюджета города. В будущем расходы на соцсферу вырастут.

Беглов также сообщил, что все ветераны Великой Отечественной войны получили выплаты, а пенсионерам первым выдали единую карту петербуржца, пишет портал «ПолитРоссия». Беглов подчеркнул, что к 75-й годовщине Победы в ВОВ в городской бюджет для выплаты пенсионерам необходимо заложить определенную сумму средств. Сегодня социальная поддержка оказывается 70 тысячам человек. К 2020 году это число должно вырасти до 100 тысяч.