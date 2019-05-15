Для российских силовиков создали летающий парализатор

Сотрудникам российских силовых ведомств продемонстрировали новейшую разработку Научно-производственного объединения Специальных материалов (НПО СМ) – беспилотный воздушный комплекс нелетального воздействия (БВКНВ), сообщил советник гендиректора компании Юрий Кленов.

«Изделие произвело впечатление. Оно может быть востребовано как у военных, так и у правоохранительных органов», – передает его слова РБК.

Он отметил, что беспилотник оснащен видеокамерой, может нести электрошоковое устройство «Парализатор», которое выпускает НПО СМ, или лазерный фонарь «Поток», который может временно ослепить человека.

«Оператор с нашим комплексом может спокойно находиться где-то в укрытии и наблюдать. (Дрон) может залетать в различные помещения и контролировать обстановку. При необходимости человек может быть поражен шокером, за эти несколько минут, что он обездвижен, он будет захвачен без всяких последствий для него и для тех, кто его задерживал», – рассказал Кленов.

По данным НПО СМ, «Парализатор» используется для «обратимого нелетального воздействия на человека с целью его обездвиживания». Воздействие может в том числе производиться дистанционно с помощью выстреливания электродов.

Фонарь «Поток» называется «эффективным средством устрашения, не приводящим к необратимому повреждению зрения». Вспышка «Потока» на расстоянии до 30 метров способна «ограничить способность злоумышленника к активному противодействию», он временно теряет зрение.

Кленов отметил, что у силовиков востребованы и «Парализатор», и «Поток».

«Очень хорошо зарекомендовал себя лазерный фонарик «Поток», на определенное время человек теряет зрение, это не вызывает никаких последствий в дальнейшем», – отметил он.

Беспилотник, сказал Кленов, можно использовать и в мирных целях – для поиска людей, заблудившихся в лесу или в тумане.

О разработке «Парализатора» НПО СМ сообщало еще в 2011 году.