Москалькова обсудит в Казани защиту трудовых прав граждан

В Казани в четверг состоится заседание Координационного совета уполномоченных по правам человека на тему «Защита трудовых прав граждан» под председательством российского омбудсмена Татьяны Москальковой.

В рамках заседания Координационного совета планируется обсуждение актуальных вопросов соблюдения и защиты прав граждан в сфере труда: вопросы увольнения, справедливой оплаты, оформления трудовых отношений, а также необходимые меры для повышения гарантий прав трудящихся и борьбы с безработицей.

В заседании примут участие российские уполномоченные по правам человека, представители федеральных органов исполнительной власти, научного сообщества, а также зарубежные гости.

Уполномоченный по правам человека в России уделяет особое внимание развитию и укреплению взаимодействия с региональными уполномоченными, обеспечивая соблюдение единых подходов к решению правозащитных проблем. Координационный совет – важный механизм сотрудничества уполномоченных, позволяющий омбудсменам не только осуществлять обмен опытом и лучшими практиками правозащитной деятельности, но и объединять усилия в восстановлении нарушенных прав граждан, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В пресс-службе Москальковой отметили, что в прошлом году совершенствовалась государственная программа «Содействие занятости населения», вступил в силу закон об уголовной ответственности работодателя за увольнение или отказ в приеме на работу граждан предпенсионного возраста, а в данное время обсуждается программа системной поддержки и повышения качества жизни граждан «Старшее поколение», сообщает РАПСИ.

Анализ обращений граждан, поступающих к федеральному омбудсмену, показывает, что в сфере реализации их права на труд остается значительное количество проблем.