Москва не получала заверений от Помпео по Ирану

Москва не получала никаких заверений от госсекретаря США Майка Помпео по Ирану, ситуация имеет тенденцию к эскалации из-за давления Вашингтона на Тегеран, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока констатируем продолжение эскалации и напряженности вокруг этой темы. С сожалением мы видим те решения, которые принимает иранская сторона. Мы четко понимаем, что иранская сторона принимает эти решения не волюнтаристски, не инициативно, а отвечая на то давление, которое в целом противоречит, наверное, духу и букве Всеобъемлющего плана», – приводит его слова РИА «Новости».

Представитель Кремля отметил, что Иран принимает эти решения не инициативно, а отвечая на то давление, которое в целом противоречит духу и букве СВПД, передает ТАСС.

«Именно подобные действия США спровоцировали Иран»,- считает он. «Здесь, к сожалению, общая обеспокоенность сохраняется», – добавил Песков.

«Не было никаких заверений Помпео. Вряд ли можно говорить о каких-то заверениях. Есть очевидная ситуация, которая, к сожалению, собственно, имеет тенденцию к дальнейшей эскалации», – заключил Песков.

Напомним, во вторник президент Владимир Путин принял госсекретаря США Майкла Помпео, прибывшего с визитом в Россию. В Кремле по итогам встречи Путина с Помпео сообщили, что «прорыва пока не чувствуется, но деловой настрой проявился с американской стороны». Тема Украины в ходе встречи не обсуждалась.