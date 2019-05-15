Медведев призвал создать правовое регулирование суррогатного материнства

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что суррогатное материнство нуждается в регулировании при помощи специального законодательства.

«Создание нового регулирования – это всегда интересная правовая задача: есть возможность проявить творческий подход к решению непростых вопросов не только при освоении новых технологий, но прежде всего – в сфере частного права», – сказал премьер, передает ТАСС.

Он добавил, что при применении современных методов в медицине действующие правовые нормативы не дают нужных ответов.

«В частности, когда речь идет о людях, которые хотят стать родителями при помощи так называемого суррогатного материнства», – отметил премьер.

По словам Медведева, сейчас в России не существует законодательства, учитывающего все нюансы подобных медицинских методов.

«Нужно понимать, что эта тема создает массу правовых и этических проблем, хотя оставлять ее вне правового внимания уже невозможно», – заключил глава правительства.

В 2017 году в Госдуму внесли законопроект о запрете суррогатного материнства; документ подразумевал запрет до тех пор, пока в России не создадут комплексный подход, защищающий права и интересы детей, суррогатных матерей и потенциальных родителей.