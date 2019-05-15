В Кремле разъяснили слова Медведева о «разгильдяйстве» ряда чиновников

В Кремле знают о чиновниках, которые не выполняют в срок поручения президента, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«В Кремле хорошо известны те, кто не на лучшем счету в плане аккуратности и скрупулезности выполнения поручений. Они известны и в правительстве», – сказал Песков, передает ТАСС.

Так он прокомментировал состоявшееся во вторник совещание у премьер-министра Дмитрия Медведев, на котором глава правительства раскритиковал федеральные и региональные власти за низкую исполнительскую дисциплину при выполнении ряда поручений президента Владимира Путина и кабинета министров.

Песков отметил, что у правительства и администрации есть свои контрольные механизмы, которые ведут информацию о статистике и объемах выполнения поручений главы государства. При этом пресс-секретарь подчеркнул, что иногда исполнители выступают с инициативой по продлению срока выполнения поручения. В данном случае рассматривается аргументация, и иногда аргументация признается обоснованной, а иногда не признается, добавил Песков, передает РИА «Новости».

В марте в Кремле напомнили правительству о необходимости в сжатые сроки выполнять поручения президента.