Подведены итоги года работы Крымского моста

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал важнейшими итогами года работы Крымского моста рост турпотока, увеличение интенсивности грузоперевозок и укрепление экономической безопасности республики.

«Сегодня уже можно подвести первые итоги и оценить влияние моста на экономику полуострова. Самый очевидный результат – это резкий, почти на 30%, рост турпотока по итогам прошлого года. За прошедшие майские праздники он вырос на 40% в сравнении с уровнем 2018 года. Мост сам стал одной из главных достопримечательностей, важным туристическим объектом, «визитной карточкой» региона», – написал Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что после ввода моста в эксплуатацию среднемесячная интенсивность грузоперевозок между материковой частью и полуостровом увеличилась почти в два с половиной раза, а число автомобилей, которые проехали в обе стороны, достигло пяти миллионов. Глава Крыма подчеркнул, что мост востребован по обе стороны Керченского пролива.

«Транспортный переход – важнейший элемент экономической безопасности нашего региона. На протяжении почти пяти лет сообщение с материком во многом зависело от капризов природы. От 20 до 30 дней в году паромная переправа не работала из-за непогоды. Это создавало определенное напряжение, в том числе по поставкам топлива, лекарственных препаратов, продовольствия. Открытие железнодорожного движения по мосту в конце текущего года позволит поставлять большую часть продукции железнодорожным транспортом, что повлияет на ее конечную стоимость. Надеюсь, что в комплексе с другими мерами, такими как строительство в Крыму и Севастополе крупных логистических центров и увеличение объемов выпуска собственной продукции, это поможет нам стабилизировать цены», – написал Аксенов.

Ранее сообщалось, что за год, который прошел с открытия автомобильной части моста через Керченский пролив, транспортная связь между Крымом и Кубанью не прерывалась, а трафик составил 5 млн автомобилей и автобусов.

Напомним, президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая 2018 года. Запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту запланирован на декабрь 2019 года.

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