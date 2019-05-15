Сбой произошел на синей ветке московского метро

На синей (Арбатско-Покровской) ветке московского метро поезда идут с увеличенными интервалами, сообщает пресс-служба Московского метро.

«На Арбатско-Покровской линии увеличены интервалы движения поездов по 2 пути (из центра в сторону «Щелковской»). Пожалуйста, не держите двери поезда – не задерживайте его отправление», – говорится в сообщении в Twitter.

Уточняется, что движение поездов на этой ветке уже вводится в график.