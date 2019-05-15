Резиденция посла США в Греции подверглась нападению

Группа людей на мотоциклах забросала бутылками с краской резиденцию посла США в Греции.

Неизвестные подъехали к резиденции, которая расположена рядом с посольством США, и совершили акт вандализма. Правоохранительные органы задержали восемь правонарушителей, передает РИА «Новости».

По словам самого посла Джеффри Пайетта, это не был «мирный протест», поэтому необходимо наказать виновных.

«Я проснулся от еще одного детского акта вандализма сегодня утром за пределами резиденции и буду продолжать работать с греческими властями, чтобы наказать виновных в соответствии с законом», – написал он в Twitter.

Между тем, МИД Греции заявил, что этот инцидент не повлияет на отношения между США и Грецией.

«Это неприемлемое и безответственное действие, которое, однако, не повредит дружбе и постоянно расширяющемуся сотрудничеству между нашими двумя странами. Партнерству, основанному на общих принципах и ценностях, на благо наших народов», – заявили в МИД.

Также в министерстве заверили, что греческие власти уже предпринимают все необходимое для привлечения виновных к ответственности.

Это не первый случай нападения на посольство. В марте в полицейскую будку около посольства России в Греции бросили гранату. После этого полиция обнаружила сгоревший мотоцикл.

Эксперт газеты ВЗГЛЯД рассказал, почему атаки посольств в Греции стали обычным явлением.