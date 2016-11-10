Эксперт: Атаки посольств в Греции стали обычным явлением

«В Греции есть анархисты, которые совершают подобные акты вандализма, направленные не только против иностранных консульств, но и против обычных объектов инфраструктуры», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Денис Зеликсон, комментируя атаку против российского консульства в Афинах.

«В Греции в принципе нет радикально настроенных группировок и представителей какого-то сообщества, которые настолько сильно ненавидят Россию или хотят причинить какой-то ущерб», – заявил газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник института Европы РАН, кандидат политических наук Денис Зеликсон.

По его мнению, это всего лишь «мелкие инциденты, которые постоянно происходят в Греции». В такие истории частенько попадают как американские дипломатические учреждения, так и французские, бельгийские и другие представительства, отмечает эксперт.

«В Греции есть остаточная доля анархистов в чистом понимании такого понятия, которые совершают подобные акты вандализма, направленные не только против иностранных консульств, но и против обычных объектов инфраструктуры, дорожных знаков и так далее», – поясняет Зеликсон. Поэтому, «раздувать из этого какие-то сложные политические проблемы не стоит».

Как утверждает эксперт, «сейчас греки больше настроены на решение проблемы с ратификацией Преспанского соглашения, которое позволило Македонии переименоваться в Северную Македонию и начать процесс интеграции в западные альянсы.

«Также их волнуют вопросы Западных Балкан, проблема Кипра, потому пророссийские или антироссийские действия в Греции на данный момент никто не предпринимает», – заключил кандидат политических наук.

Напомним, утром стало известно, что в полицейскую будку около посольства России в Греции бросили гранату. Ранее подобные происшествия уже случались. Так в 2016 году гранату бросили в будку полиции возле посольства Франции. Всего за последние три года в стране произошло не менее 25 нападений на дипломатические представительства.