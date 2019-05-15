В России задумали создать корпорацию по углублению дна

Национальная морская дноуглубительная компания может появиться в России, проект соответствующей «дорожной карты» подготовлен аналитическим центром при правительстве, пишут российские СМИ.

По данным газеты «Коммерсант», проект был подготовлен в начале мая и тогда же направлен на рассмотрение Кабмина.

Источники издания сообщили, что инициатива принадлежит петербургской компании «Инвестиции. Инжиниринг. Строительство» (И.И.С.), которая заявляет о намерении на первом этапе вложить 20 млрд рублей и построить 15 судов для работы в Балтийском и Азово-Черноморском бассейнах. Член совета директоров И.И.С. Андрей Мушкарев подтвердил, что по данному вопросу прошло несколько совещаний с ведомствами, а 6 мая в итоге была разработана «дорожная карта».

Мушкарев заявил, что иностранные компании «уже забрали из бюджета 1,5 млрд долларов на дноуглубление из-за отсутствия необходимого флота и компетенций в России». Подобная практика в условиях санкций опасна, подчеркнул он.

По словам Мушкарева, программа создания национальной компании рассчитана на три этапа: до 2022 года планируется построить 15 судов, на втором этапе – еще 20 судов, а завершить создание компании собираются к 2026 году. Все суда будут ходить под российским флагом.

Он рассказал также, что государственное финансирование проекта не предусмотрено, но обсуждается ряд преференций: налоговые льготы, субсидирование процентной ставки по кредитам, а также гарантия определенного объема заказов.

Напомним, в августе прошлого года китайский государственный концерн China Communications Construction Company Ltd. (СССС) выиграл тендер на проведение дноуглубительных работ для ООО «Судостроительный комплекс «Звезда» в бухте Большой камень Приморского края. Стоимость работ оценили в 15,7 млрд рублей.