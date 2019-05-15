Россия заподозрила спецслужбы США в провокации

В ситуации с российским гражданином Олегом Тищенко, который обвиняется в заговоре против интересов США, имеются признаки провокации американских спецслужб, сообщило посольство России в США.

В США Тищенко предъявлены обвинения по пяти пунктам, «включая контрабанду, нарушение закона об экспорте вооружений и заговор против интересов США», сообщает посольство в Facebook.

Российские дипломаты добиваются консульского доступа к Тищенко, который, по имеющимся данным, находится в тюрьме округа Уэбер в Юте.

Посольство обещало оказать гражданину России «всю необходимую консульскую помощь».