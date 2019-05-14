Лавров передал Помпео газетную статью 1987 года о попытках Москвы повлиять на выборы в США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал госсекретарю США Майку Помпео статью, опубликованную в Соединенных Штатах в 1987 году, о политических амбициях Дональда Трампа.

«Я передал Майку сегодня копию статьи, которая была в США опубликована в 1987 году с предупреждением о том, что СССР будет пытаться повлиять на выборы 1988 года. В статье впервые было упомянуто о политических амбициях тогдашнего успешного предпринимателя Трампа», – передает слова Лаврова РБК.

Также он передал ему «неофициальный меморандум», в котором содержатся доказательства вмешательства США во внутренние дела России.

На встрече Лавров напомнил американской делегации, как в 1933 году по инициативе Вашингтона США и СССР договорились не вмешиваться во внутреннюю политику друг друга. Эту договоренность Москва предлагает переподтвердить еще со времен администрации Барака Обамы, но американцы, по словам Лаврова, «пока на это не готовы».

Во вторник Лавров и Помпео встретились в Сочи, после этого они отправились на прием к президенту России Владимиру Путину.