Эксперт: Астраханский руководитель исправляет ошибки своих предшественников

«Добиваясь решения местных проблем, в частности, строительства двух новых школ, врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов исправляет ошибки своих предшественников»,– заявил газете ВЗГЛЯД руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

Петр Кирьян отметил, что Астраханская область – регион стратегического значения, где проходят учения. Регион приоритетен, федеральный центр заинтересован в том, чтобы его руководитель был компетентен, погружался в проблематику субъекта и мог вовремя решать на федеральном уровне вопросы, которые невозможно решить своими силами.

По мнению эксперта, Морозов слышит местных жителей, решает локальные проблемы. В частности, ему удалось добиться выделения более чем миллиарда рублей на строительство двух новых школ. Он также предлагает увеличить квоты на вылов рыбы местными жителями. Они могут сравняться с квотами для жителей Волгоградской области, и в день можно будет добывать до 10 кг одного вида рыбы.

«Жители натыкаются на бюрократические препоны, которые вводились во избежание браконьерства. Однако вряд ли большинство местных жителей занимаются этим. Губернатор понимает, что есть какие-то базовые вопросы, которые необходимо решить. Дальше начинается работа с локальными запросами, поиск ресурсов»,– сказал Кирьян.

Во вторник президент России Владимир Путин прибыл в Ахтубинск и провел совещание с участием Морозова. Путин отметил перспективы Астраханской области. «Регион обладает хорошей базой для развития. По его территории проходят международные транспортные пути «Запад–Восток» и «Север–Юг», расположены перспективные месторождения углеводородов и крупный нефтегазовый комплекс. Естественное богатство области – это плодородные сельхозугодья, биоресурсы Волги и Каспия», – перечислил преимущества области глава государства. Он также отметил «хороший кадровый потенциал» и «позитивную динамику по целому ряду ключевых показателей».

В то же время президент призвал руководство Астраханской области разработать системные меры для решения экономических проблем региона и активнее работать над привлечением инвестиций.

Напомним, что за годы работы Морозов неоднократно проходил профессиональную переподготовку в Российской академии госслужбы при президенте, в Военной академии Генштаба, Российской академии народного хозяйства по программам «Государственное и муниципальное управление», «Государственное и военное управление».

С 2016 по 2017 год Морозов работал помощником министра обороны Сергея Шойгу. 26 сентября 2018 года указом президента Морозов был назначен исполняющим обязанности губернатора Астраханской области.