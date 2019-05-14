Путин поручил разработать системные меры по развитию экономики Астраханской области

Руководство Астраханской области должно разработать системные меры для решения экономических проблем региона, также нужно активнее работать над привлечением инвестиций, поддерживать предпринимательство и промышленность, завил президент Владимир Путин на совещании в Ахтубинске.

«Очевидно, что для развития экономики и повышения качества жизни людей надо искать новые возможности для привлечения инвестиций, поддерживать промышленность и аграрно-промышленный комплекс, малое и среднее предпринимательство. Активнее модернизировать транспортную инфраструктуру, укреплять позиции таких перспективных отраслей, как логистика, туризм, пищевая промышленность. В полной мере использовать для этого и собственные ресурсы, и те возможности, которые дают наши национальные проекты и приоритетные программы», – передает слова Путина Regnum.

Президент заметил, что поможет в решении проблем новая Стратегия социально-экономического развития Астраханской области. Он попросил врио губернатора Сергея Морозова доложить, как идет ее подготовка, какие основные цели планируется достичь.

Путин подчеркнул, что регион обладает необходимым потенциалом, но для решения всех проблем нужны системные, а не фрагментарные меры.