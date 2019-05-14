Россия столкнулась с угрозой избытка стали из-за поставок из Донбасса

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) заявил, что Россия может столкнуться с избытком стали из-за импорта из ЛНР и ДНР.

«Восстановление со второго квартала объемов поставок «АрселорМиттал Темиртау» (Казахстан) в РФ, увеличение импорта из ЛНР и ДНР, а также ожидаемое увеличение объемов предложения со стороны российских поставщиков сместят баланс российского рынка во втором квартале в сторону избытка предложения», – говорится в квартальном отчете компании.

Темпы роста металлопотребления при этом прогнозируются в 2019 году как «околонулевые».

В отчете за предыдущий, четвертый квартал 2018 года, ММК также заметило, что цены на толстолистовой прокат были под давлением из-за избыточных для российского рынка объемов поставок из ЛНР и ДНР. Отмечалось, что поставки идут по демпинговым ценам.

РБК отмечает, что на производстве толстолистового проката специализируется Алчевский металлургический комбинат (АМК, мощностью 2,8 млн тонн стали ежегодно) из ЛНР. С момента возобновления работы в декабре 2017 года по декабрь 2018 года предприятие выпустило около 1,5 млн тонн продукции, при этом в первом квартале 2019 года поставки в Россию снизились из-за переориентации производителя на экспорт в другие страны.

Источник оценивает, что совокупные поставки в России заводов из ДНР и ЛНР могут превысить в этом году 1 млн тонн. За сбыт продукции из ДНР и ЛНР отвечает «Газ-Альянс», которого источники связывают с бизнесменом Сергеем Курченко.