Правительство Иркутской области во главе с губернатором Сергеем Левченко отказалось объявить в районах распространения лесных пожаров режим ЧС, несмотря на требования депутатов и надзорных органов; в то же время губернаторы новой волны в других регионах моментально отреагировали на стихию.

Иркутская область поднялась на первое место в СФО по числу лесных пожаров. В регионе действовало 27 пожаров на площади 16,9 тысячи гектаров. Режим ЧС ввели на территории Боханского и Нижнеудинского районов. Сотрудники надзорных органов провели проверки в районах, где действуют крупные лесные пожары, сообщает «Московский комсомолец».

С 1 по 5 мая в Иркутской области было потушено 68 лесных пожаров, однако с 7 мая ситуация заметно обострилась – на территории Иркутской области было зафиксировано сразу девять пожаров на площади чуть более 5 тыс. гектаров, что вдвое больше, чем сутками ранее.

Лесные пожары разрастались, начали угрожать населенным пунктам. С 7 на 8 мая пожары вплотную подошли к нескольким десяткам населенных пунктов, начали эвакуацию людей. С огнем боролись пожарные и добровольцы. Горел поселок 506 под Усольем. В двух районах 8 мая был введен режим ЧС, который предложили распространить на всю Иркутскую область, тем более, что дымом заволокло весь Иркутск.

Все это время губернатор Иркутской области Сергей Левченко отсутствовал в информационном поле. Его председатель правительства и председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям Руслан Болотов заявлял, что ситуация под контролем.

Портал отмечает, что летом 2015 года перед выборами Левченко демонстративно выезжал на тушение лесных пожаров и обвинял в их распространении действующую власть. Однако теперь сам пропал из информационного поля.

В итоге правительство региона заявило, что «ни один населенный пункт не горит» и попросило «не поддаваться панике». Одновременно выяснилось, что «Заповедное Прибайкалье» не имеет денег на тушение пожаров в 2019 году, так как эту статью расходов не включили в бюджет.

9 мая Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура заявила, что министерство лесного комплекса Иркутской области не принимало достаточных мер к ликвидации пожаров.

Левченко до сих пор никак не отреагировал на ситуацию.

Между тем, в других регионах молодые губернаторы активно участвовали в тушении лесных пожаров. Так, огромные лесные пожары в Забайкальском крае ликвидировались при личном участии врио губернатора Николая Осипова. Он лично выезжал в эпицентр стихии, на месте руководил тушением, записывал видеобращения и был максимально открыт в информационном плане.

Позже президент Владимир Путин отметил эффективную и своевременную реакцию властей Забайкальского края и губернатора Осипова в вопросе ликвидации природных пожаров.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков также активно подключился к тушению пожаров в своем регионе.