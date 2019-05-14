Юнкер назвал Грузию полностью европейским государством

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Грузия стала полностью европейским государством.

На конференции в Брюсселе, посвященной 10-летию программы «Восточное партнерство», он назвал Грузию на 100% европейской страной, передает ТАСС.

«Грузия за пределами ЕС – первая страна, где мы открыли Европейскую школу. Грузия на 100% стала европейским государством», – сказал Юнкер.

Кроме того, он подчеркнул достигнутый успех «Восточного партнерства», он зависит от ЕС и каждой страны-партнера, которые «разделяют общие ценности – демократию и верховенство закона».

Ранее сообщалось, что Евросоюз и государства программы «Восточное партнерство» не смогли согласовать текст итоговой декларации конференции высокого уровня по случаю 10-летия проекта.

Напомним, «Восточное партнерство» – это проект ЕС, нацеленный на развитие интеграционных связей с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.