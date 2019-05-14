В Кремле ознакомились с сообщениями о конфликте из-за храма в Екатеринбурге

Взгляд
14 мая, вторник  |  Последнее обновление — 13:44  |  vz.ru
Разделы

Чем выгодна России «торговая война» США и Китая

В схватке находятся страны, дающие в общей сложности 40% мирового ВВПФото: Brian Snyder/Reuters
Экономическое противостояние США и Китая перешло на следующий уровень. Пекин ответил контрмерами на новые пошлины, которые ввел Дональд Трамп. Вашингтон грозит «не оставить в Китае никого, с кем можно будет вести бизнес», а Поднебесная обещает ответные удары. Чем чревата эскалация противоборства крупнейших экономик мира и может ли Россия выиграть от этой торговой войны? Подробности...
Перейти а раздел…

Нужна ли сейчас Путину встреча с Трампом

Путин и Трамп последний раз виделись в ноябре прошлого года во Вьетнаме. Там же был и председатель СиФото: Adrian Wyld/ZUMA/ТАСС
Майк Помпео едет к Владимиру Путину, чтобы договориться о новой российско-американской встрече на высшем уровне. Именно в этом на самом деле смысл визита госсекретаря в Сочи – сделать так, чтобы Трамп с Путиным смогли наконец-то нормально поговорить. За первую половину срока Трампа им удалось сделать это всего два раза, но никакого развития их разговоры не получили. Теперь же действительно появляется шанс на то, что два президента смогут «поладить». Подробности...
Перейти а раздел…

Почему обмелела Волга

Волжские рыбаки оказались на мелиФото: Максим Богодвид/РИА «Новости»
В районе Казани и Ульяновска волжские берега обнажились на сотни метров, уровень воды в Куйбышевском водохранилище упал на три метра. И это притом что зима на Средней Волге выдалась снежной. В соцсетях происходящее называют экологическим бедствием, а в местной прессе пишут о загубленном нересте. Что стало причиной обмеления и действительно ли ситуация столь катастрофична? Подробности...
Перейти а раздел…

Чем опасны для России американские С-300

США весьма интересуются российскими зенитно-ракетными комплексамиФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Появились доказательства того, что Соединенные Штаты имеют в своем распоряжении российские зенитно-ракетные комплексы С-300. Публикация соответствующих спутниковых снимков немедленно вызвала спекуляции по поводу того, что оборона России от воздушного нападения поставлена под угрозу. Откуда Пентагон получил С-300 и какое значение это имеет для безопасности нашей страны? Подробности...
Перейти а раздел…

«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
Перейти а раздел…

Компромисс с громким меньшинством

Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, писатель
В Екатеринбурге уже много лет не могут построить главный (наряду с Храмом-на-Крови) городской собор. Часть горожан против, какие бы компромиссы по месту и проекту ни предлагались. Но всегда ли надо слушать самых громких? Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев

Иран нашел эффективную контрстратегию против США

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Иранцы устали просить европейцев соблюдать условия ядерного соглашения. И перешли к тактике прямого шантажа. Причем шантажа вполне легитимного и оправданного, в котором виноват не столько Иран, сколько Соединенные Штаты. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Китай создает новый мировой порядок

Яна Лексютина, эксперт клуба «Валдай», профессор РАН, профессор СПбГУ
В процессе своего «возвышения» Китай приступил к созданию китаецентричной системы координат в мировом экономическом и финансовом устройстве. Подробности...
    Перейти а раздел…

    Как нанайцы били Гитлера

    Обсуждение: 16 комментариев

    Какие самолеты самые безопасные

    Кому мешает Георгиевская ленточка

    Обсуждение: 5 комментариев
      Перейти а раздел…

      Россия отмечает День Победы

      В Москве в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся Парад Победы. В нем приняли участие 35 пеших парадных расчетов, более 130 единиц современной военной техники и кабриолеты Аurus. Воздушную часть парада пришлось отменить
      Подробности...

      В Нью-Йорке прошел бал Met Gala

      В Нью-Йорке прошло одно из главных светских мероприятий – Met Gala, ежегодный бал Института костюма. На нем звезды обычно появляются в очень откровенных нарядах. В этот раз бал открыла певица Леди Гага. Причем она сразу же сбросила платье, оставшись в одном белье
      Подробности...
      Обсуждение: 7 комментариев

      «Суперджет» сгорел при посадке в Шереметьево

      Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        BeauRêve. Делать сыр в русской деревне на Марсе

        «Долька»: История успеха о том, как сделать чипсы полезными

        История успеха сибирской шишки

          Перейти а раздел…
          Вы участвуете в акции «Бессмертный полк»?
          • Да

          • Нет

          Должна ли Россия строить собственные гражданские авиалайнеры?
          • Да, нам необходим свой авиапром

          • Нет, такую технику лучше покупать на Западе

          Как вы проводите майские праздники?
          • Уезжаю за границу

          • Уезжаю отдохнуть внутри России

          • Уезжаю на дачу

          • Остаюсь дома

          • Иначе (указать в комментариях)

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:На Земле началась мощная магнитная буря
            Путин утвердил доктрину энергетической безопасностиШвеция спрогнозировала увеличение российского влияния в миреСША обвинили Иран в причастности к взрывам на танкерах в ОАЭБелоруссия начала выставлять штрафы за недопоставку качественной нефти из России
            В США предложили способ примирения Москвы и ВашингтонаРазгромно проигравший выборы Порошенко посоветовал Зеленскому следовать его путемСША запретили ЕС разрабатывать собственное оружиеФинляндия решила переманить у России квалифицированных рабочих
            В Чехии сообщили подробности падения из окна девушки, имитировавшей секс с КокоринымГубернатор Куйвашев обратился к противникам и сторонникам строительства храма в ЕкатеринбургеСтало известно об увольнении главы УМВД Белгорода за пьяную ездуПрименение самой мощной бомбы из арсенала Су-34 показали на видео

            Главная тема


            Чем опасны для России американские С-300

            трагедия в Шереметьево


            Действиям спасателей при тушении «Суперджета» дали оценку

            раскол европы


            Эксперт: США могут создать альтернативу НАТО

            российские фигуристки


            Медведева охарактеризовала Загитову одним словом

            Видео

            разногласия США и Европы


            Эксперт объяснил, почему Помпео отменил визит в Москву

            «Ситуация неприятная»


            Появление в США комплексов С-300ПТ назвали «ударом из-за угла»

            «мнимый алкоголик»


            Канделаки объяснила, почему никто не пожалел больного Порошенко

            загрязнение «Дружбы»


            Лукашенко захотел от России много денег

            базовые принципы


            Новые реформы изменят Европу до неузнаваемости

            Ошибка экипажа


            Михаил Барабанов: Главный урок катастрофы «Суперджета»

            Мастер троллинга


            Алексей Зензинов: Имя Доренко творило чудеса

            тактика шантажа


            Геворг Мирзаян: Иран нашел эффективную контрстратегию против США

            на ваш взгляд


            Должна ли Россия строить собственные гражданские авиалайнеры?

            В Кремле ознакомились с сообщениями о конфликте из-за храма в Екатеринбурге

            14 мая 2019, 13:16

            Текст: Алина Назарова

            Версия для печати

            В Кремле ознакомились с сообщениями о ситуации вокруг строительства храма в Екатеринбурге, но оценок действий региональных или муниципальных властей пока нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

            «Мы видим сообщения СМИ на этот счет, мы ознакомились с этими сообщениями, с этой точки зрения, конечно, мы следим за тем, что там происходит», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

            Он отметил, что пока Кремль не дает никаких оценок действиям региональных или муниципальных властей, не зная нюансов того, что именно там происходило.

            Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал горожан отказаться от уличных конфликтов на фоне строительства храма святой Екатерины, который планируют возвести к 300-летию Екатеринбурга на площади возле Свердловского театра драмы.

            Екатеринбургская епархия, в свою очередь, пригласила жителей во вторник на молебен об укреплении мира и согласия на месте строительства храма.

            Идея возведения этого храма святой Екатерины ранее вызвала неоднозначную реакцию общественности. Сначала его хотели построить на площади Труда, однако это привело к акциям протеста. Затем появился проект строительства храма на воде, однако жители также выступили против. В итоге было решено остановиться на строительстве храма на площади возле театра драмы, но и эта идея не нашла поддержки у части населения. Так, противники строительства храма в этом месте заявляют, что ради церкви придется вырубить зеленые насаждения, которых в городе и без того мало. Позже мэрия сообщила, что большинство участников общественных обсуждений выступило за возведение храма. 


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............