В Кремле ознакомились с сообщениями о конфликте из-за храма в Екатеринбурге

В Кремле ознакомились с сообщениями о ситуации вокруг строительства храма в Екатеринбурге, но оценок действий региональных или муниципальных властей пока нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы видим сообщения СМИ на этот счет, мы ознакомились с этими сообщениями, с этой точки зрения, конечно, мы следим за тем, что там происходит», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он отметил, что пока Кремль не дает никаких оценок действиям региональных или муниципальных властей, не зная нюансов того, что именно там происходило.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал горожан отказаться от уличных конфликтов на фоне строительства храма святой Екатерины, который планируют возвести к 300-летию Екатеринбурга на площади возле Свердловского театра драмы.

Екатеринбургская епархия, в свою очередь, пригласила жителей во вторник на молебен об укреплении мира и согласия на месте строительства храма.

Идея возведения этого храма святой Екатерины ранее вызвала неоднозначную реакцию общественности. Сначала его хотели построить на площади Труда, однако это привело к акциям протеста. Затем появился проект строительства храма на воде, однако жители также выступили против. В итоге было решено остановиться на строительстве храма на площади возле театра драмы, но и эта идея не нашла поддержки у части населения. Так, противники строительства храма в этом месте заявляют, что ради церкви придется вырубить зеленые насаждения, которых в городе и без того мало. Позже мэрия сообщила, что большинство участников общественных обсуждений выступило за возведение храма.