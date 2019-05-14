Соловьев объяснил, почему приглашает на эфиры украинцев-националистов

Российский журналист Владимир Соловьев объяснил, зачем приглашает на телевизионные эфиры украинцев, придерживающихся националистических взглядов.

«Если я их не покажу, то наши критики и либералы будут кричать: «Что вы рассказываете сказки? На Украине никакого нацизма нет!» Поэтому я вынужден звать этих людей в студию для того, чтобы все увидели, что думают и говорят представители творческой и политической «элиты». Чтобы никому не приходило в голову говорить: не рассказывайте нам сказки, это все российская пропаганда», – заявил журналист Федеральному агентству новостей.

Соловьев также заявил, до чего довело Украину заигрывание с национализмом. «Украина – самая нищая страна Европы, где нарушаются права человека. Страна, из которой бежит ее население», – заявил телеведущий.

Ранее Соловьев выгнал украинского эксперта Всеволода Непогодина из студии программы «Кто против?» на телеканале «Россия 24» из-за спора по поводу Степана Бандеры. В частности, телеведущий напомнил украинцу, что Бандера воевал против Красной армии на стороне Адольфа Гитлера, и теперь нацистские идеи популяризируются на Украине на государственном уровне. Непогодин в свою очередь заявил, что Бандера боролся со сталинизмом, и другой альтернативы, кроме как поддержать Гитлера, у него не было. Это вызвало справедливую критику со стороны Соловьева, после чего он и выгнал эксперта.