Кондуктор «заминировал» троллейбус, чтобы не идти на работу

В Чите в суд направлено уголовное дело в отношении кондуктора, которого обвиняют в изготовлении муляжа взрывного устройства, сообщила пресс-служба забайкальского управления МВД.

Инцидент произошел в ноябре 2018 года. По информации следствия, мужчина не хотел идти на работу. Он изготовил муляж бомбы и оставил его в салоне троллейбуса. Бесхозный подозрительный предмет обнаружили на конечной остановке, сообщается на сайте МВД.

Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что коробка не несет опасности и установили личность подозреваемого.

В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ста. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В настоящий момент правоохранители завершили расследование уголовного дела. Оно направлено в суд.