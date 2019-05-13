Минсельхоз предложил разрешать уничтожение ввозимых россиянами для себя продуктов

В министерстве сельского хозяйства России подготовили поправки в закон «О ветеринарии», которые касаются изменения правил ввоза в страну хамона после обращения Национальной мясной ассоциации с просьбой запретить его импорт.

По этим поправкам россиянам разрешается ввозить до пяти килограммов хамона из стран, где нет заразных болезней животных. Правило касается государств, не входящих в состав ЕАЭС, передает РИА «Новости».

Составители документа предлагают дать новые полномочия Россельхознадзору – служба получит право уничтожать нарушающие правила продукты, которые обнаружены в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях, на КПП через границу.

Напомним, Национальная мясная ассоциация России предложила запретить ввоз из-за рубежа молочной и мясной продукции для личного пользования. Источник в правительстве говорил, что руководство страны не рассматривает такой запрет.

Позже президент агрохолдинга «Мираторг» Виктор Линник заявил, что поддерживает запрет на ввоз хамона и пармезана в страну, так как «это касается продовольственной безопасности» России.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сколько хамона и пармезана можно ввезти в Россию в частном порядке.