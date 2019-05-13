Уголовную ответственность за невозврат валютной выручки решили отменить

Гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев подтвердил, что уголовная ответственность за невозврат валютной выручки будет полностью отменена.

«Что касается отмены уголовной ответственности – председатель правительства Дмитрий Медведев принял принципиальное решение, Минюст разработал законопроект, и мы его согласовали. Проект закона предусматривает полную отмену 193 статьи УК РФ – она определяет наказание за невозврат валютной выручки. Параллельно мы дополним ряд других статей с квалифицирующими признаками. В итоге мы полностью декриминализуем невозврат валютной выручки, это правонарушение перестанет быть уголовным», – цитирует Слепнева ТАСС.

Он также сообщил о смягчении административной ответственности – вплоть до предупреждения, если невозврат выручки случается впервые и касается небольших сумм.

«Так мы защищаем компанию, у которой невозврат происходит по банальной причине – контрагент вовремя не заплатил. Раньше предприниматели рисковали огромными штрафами и даже свободой, отвечая за действия своих клиентов за рубежом. Мы хотим исключить такие ситуации», – пояснил глава РЭЦ.

Однако Слепнев отметил, что, «если подтверждается, что невозврат выручки связан с отмыванием средств или финансированием террористических организаций, иной запрещенной деятельностью, естественно, нарушителя будет ждать уголовная статья и уголовное наказание, а сам невозврат выручки будет отягчающим обстоятельством».

Напомним, в апреле Дмитрий Медведев в рамках разработки нового КоАП предложил отменить уголовную ответственность экспортеров за невозврат валютной выручки.

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