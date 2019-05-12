Беглов поздравил «Зенит» с досрочной победой в чемпионате России по футболу

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил игроков, тренеров и руководство футбольного клуба «Зенит» с досрочным завоеванием золотых медалей чемпионата России, сообщила пресс-служба администрации города.

«В лучших своих традициях наш «Зенит» одержал заслуженную победу в упорной борьбе, показав искрометную игру в решающих матчах», – сказал врио губернатора Санкт-Петербурга, слова которого передает ТАСС.

«Особую радость вызывает тот факт, что через 35 лет после первого титула, добытого под руководством Павла Садырина, команду нашего города вновь привел на вершину пьедестала бывший футболист «Зенита» – Сергей Семак», – отметил Беглов, пожелав «наставнику, всему «Зениту» и всему Петербургу новых побед».

Напомним, 4 мая футбольный клуб «Зенит» досрочно стал чемпионом России. В воскресенье «Зенит» получил кубок чемпионов России на вечное хранение.

В честь победы «Зенита» в чемпионате России зажглись факелы Ростральных колонн, а подсветка башни «Лахта-центра», самого высокого здания Европы, окрасилась в сине-бело-голубые цвета футбольного клуба.