Первый канал отреагировал на слухи о просьбе засекретить результаты «Голоса»

В пресс-службе Первого канала прокомментировали появившиеся в СМИ сообщения о том, что бизнесмен Ян Абрамов якобы попросил голландскую компанию Talpa – держателя франшизы шоу «Голос» – засекретить результаты расследования по итогам голосования в финале конкурса-шоу «Голос.Дети», в котором победила его дочь Микелла.

«Мы ничего не можем сказать об этом, поскольку не владеем информацией», – сказали ТАСС в пресс-службе телеканала.

«Мы продолжаем консультации с Talpa и держим их в курсе хода проверки. Уверены, что все заинтересованы в честности и прозрачности проекта «Голос», – добавил представитель Первого канала.

Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что Абрамов, отец победительницы шестого сезона шоу «Голос.Дети» Микеллы, якобы вышел на правообладателей передачи «Голос. Дети» – голландскую компанию Talpa – и потребовал засекретить результаты проверки подсчета голосов. Директор Алсу Сергей Фадеев опроверг эти сообщения.

Напомним, после того, как в шоу «Голос. Дети» победу одержала дочь Алсу, в соцсетях разгорелся скандал. Многие зрители не поверили в достоверность результатов голосования и решили, что данные были сфальсифицированы. В настоящее время Первый канал ведет проверку результатов голосования.

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