Опубликовано видео посадки пассажирского самолета в Мьянме с отказавшей стойкой шасси

Пассажирский самолет Embraer-190 авиакомпании Myanmar National Airlines в воскресенье совершил аварийную посадку в Международном аэропорту Мандалай в Мьянме, при посадке у него заклинило переднее шасси, поэтому пилотам пришлось сажать лайнер «на брюхо», сообщает Agence France-Presse.

Никто из 89 человек, находившихся на борту, не пострадал. При этом пилот неоднократно пытался выпустить переднее шасси, которое заклинило – и с помощью компьютерной системы, и вручную, однако безуспешно. В итоге самолет посадили на задние колеса, после чего он опрокинулся на переднюю часть и остановился, передает ТАСС.

Представитель департамента гражданской авиации Мьянмы назвал инцидент «технической ошибкой», в Мандалай направили инженеров для проверки воздушного судна.

РЕН-ТВ публикует видео посадки самолета.

Напомним, на прошлой неделе в Шереметьево у Sukhoi Superjet 100 подломились шасси вследствие жесткой посадки, после чего начался пожар. Погиб 41 человек. Основной версией катастрофы называется ошибка пилотов.

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