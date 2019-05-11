Сель сошел на поселки в Дагестане

Селевой поток сошел на четыре поселка в Гумбетовском районе республики Дагестан.

«Сегодня произошел сход селевого потока на поселки Нижнее Инхо, Верхнее Инхо, Килятль и Читль. Частично повреждено 111 домов. Вследствие стихийного бедствия человеческих жертв нет, пострадавших доставленных в лечебно- профилактические учреждения тоже нет», – сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

Ранее сообщалось, что на Алтае под лавину попала туристическая группа из девяти человек, семь из них погибли, двум девушкам удалось спастись.

В данный момент поиски погибших приостановлены из-за опасности нового схода лавины.