У украинцев появилась мода на поездки в Крым

Поездки на отдых в Крым становятся модными у украинских граждан, они делятся своими впечатлениями в социальных сетях, сообщил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Черняк сказал РИА «Новости», что на Украине после поражения Петра Порошенко на президентских выборах надеются, что уйдет и время националистов, а отношения с Россией улучшатся. Украинцы хотят спокойно, не боясь преследований у себя в стране, ездить отдыхать в Крым, отметил он.

«У украинцев становится модным поехать на отдых в Крым и объявить об этом во всеуслышание, в том числе через соцсети», – сказал Черняк.

По его словам, в Крыму отдыхают как простые граждане Украины, так и политики. «Рекомендую всем брать с них пример», – добавил Черняк.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич подарил своей жене на майские праздники совместное путешествие в Крым, они были в Ялте и Симферополе.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД