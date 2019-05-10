В Крыму открывается молодежный форум «Таврида 5.0»

В конце недели в Крыму торжественно откроется первая смена молодежного форума «Таврида 5.0». Он пройдет в три этапа и будет строиться на трехуровневой образовательной программе. Впервые в рамках проекта состоится масштабный творческий фестиваль «Таврида АРТ» с участием десятков тысяч человек.

В предстоящее воскресенье в Крыму начнется первая смена форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0». Как сообщили газете ВЗГЛЯД организаторы форума, открытие пройдет в формате праздничного концерта и презентации проекта для молодых творцов из 85 регионов России и жителей города Судак.

Мероприятие откроет барабанное шоу на городской набережной и концерт российских звезд – рэп-исполнителя ST и певицы Гузель Хасановой. Затем состоится выступление выпускников форума, пройдет танцевальный флешмоб и прозвучит гимн форума. Кульминацией станет салют.

С 12 по 14 мая участники будут создавать 3D-граффити площадью 225 кв. метров на одной из улиц Судака. По задумке авторов, такой уличный арт-объект станет привлекательным для туристов и горожан.

На самой площадке «Тавриды» в течение трех дней участников ждут творческие встречи, образовательная программа и совместная работа по подготовке следующих смен форума и фестиваля творческих сообществ «Таврида АРТ» (отличительная особенность первого этапа «Тавриды» заключается в вовлечении участников в процесс работы над проектом).

Сам форум проходит в три этапа и строится на трехуровневой образовательной программе. Первый этап пройдет с 12 мая по 14 июня. Молодые профессионалы из сферы культуры и искусств впервые смогут принять полноценное участие в развитии проекта. На основе идей и творчества участников будет благоустроена территория форума и фестиваля. Кроме этого, молодые деятели культуры войдут в проектный офис образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида». Также на первом этапе будет сформирован волонтерский корпус и медиакоманда форума и фестиваля.

Второй этап продлится с 20 июня по 10 августа. В него войдут шесть смен для музыкантов, литераторов, продюсеров, народных исполнителей, архитекторов, художников, стендап-комиков, блогеров, рэп-исполнителей, артистов, режиссеров и других молодых деятелей культуры. Отдельная смена будет посвящена Году театра в России.

Третий этап форума начнется осенью. С 10 сентября по 5 октября пройдут три смены для танцоров и хореографов, художников, скульпторов и искусствоведов, а также писателей, поэтов и литературных критиков. На завершающей смене планируется проведение XIX Международного форума молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья. Заключительный этап пройдет в новом для «Тавриды» формате свободного творчества и самоорганизации участников.

Образовательная программа состоит из трех форматов. Первый – мотивационные и тренд-сессии, а также встречи, на которых спикеры расскажут о своих ошибках. Второй – тематические профессиональные школы, в рамках которых молодые творцы будут учиться под наставничеством именитых коллег. Третий – сквозной образовательный формат. Он позволит участникам поделиться друг с другом личными примерами и советами.

Наставниками и спикерами станут представители Музыкальной академии М.А.М.А. Игоря Матвиенко, издательства «Эксмо-АСТ», Национальной театральной премии «Золотая маска», Московского Архитектурного института, Национального института дизайна, Союза дизайнеров России, Союза архитекторов России, Союза кинематографистов России, Международного благотворительного фонда Юрия Башмета, Государственного академического театра им. Вахтангова, Московского губернского театра, Центра современного искусства «Винзавод», Творческого союза художников России, Фонда развития современного искусства, Союза реставраторов, РОСИЗО, Государственного центра современного искусства и другие.

Впервые в рамках проекта пройдет масштабный творческий фестиваль «Таврида АРТ», который объединит десятки тысяч человек. Его идея родилась среди участников форума и была поддержана организаторами. Фестиваль станет местом общения, обмена идеями и рождения новых смыслов и течений в российской культуре. По мнению молодых творцов, «Таврида АРТ» должна стать вторым домом для творцов.

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится с 2015 года. В 2019 году проект разрастается до арт-кластера, в который теперь входят форум, фестиваль творческих сообществ «Таврида АРТ» и капитальное строительство стационарного образовательного центра. Также проект сменил площадку: теперь он будет проводиться в «Солнечной долине» Крыма (бухта Капсель в Судаке). Организатор – Центр развития культурных инициатив.

Проект является площадкой с открытыми возможностями для развития, самореализации и профессионального роста молодых деятелей культуры и искусств. «Таврида» – это профессиональная путевка в жизнь.

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