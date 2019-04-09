Netflix перенес релиз фильма из-за скандала с актрисой

Американская компания Netflix приняла решение перенести дату выхода фильма Otherhood с актрисой Фелисити Хаффман, которая ранее признала вину по делу о даче взятки в колледже.

О новой дате показа фильма пока неизвестно, сказано только, что 26 апреля Otherhood выпущен не будет, передает РИА Новости со ссылкой на Associated Press.

Ранее была разоблачена крупнейшая коррупционная схема поступления детей голливудских звезд, топ-менеджеров и других обеспеченных людей в элитные университеты, в том числе в Йель и Стэнфорд.

Среди арестованных оказалась и актриса Фелисити Хаффман («Отчаянные домохозяйки»). За успешную сдачу экзаменационных тестов ее дочерью она заплатила 15 тыс. долларов.

Она полностью признала свою вину и заявила, что желание помочь дочери «не оправдывает ни нарушение закона, ни бесчестное поведение».