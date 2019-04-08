ПФР после перерасчета пенсии доплатил уральцу 370 тыс. рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) в Свердловской области доплатил жителю Туринского района Николаю Васильеву 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.

Еще в 2006 году мужчина пытался доказать, что в начислениях была сделана ошибка, так как ему не учли стаж работы на Крайнем Севере по второму списку вредности, сообщает Ura.ru.

Он несколько лет направлял жалобы в туринское управление ПФР, но там ему отвечали, что размер пенсии соответствует законодательству. В итоге депутат Госдумы Дмитрий Ионин после жалобы Васильева обратился к руководителю областного Пенсионного фонда Татьяне Опалевой.

«Проверка установила, что, поскольку заявитель осуществлял трудовую деятельность в районах Крайнего Севера, у него есть право на применение повышающего коэффициента при определении размера пенсии. В итоге выплаты пересчитали за 12 лет», – отметил Ионин.

В итоге пенсионер получил единоразовую выплату в 370 тыс. рублей, а также ежемесячную надбавку к пенсии в 4 тыс. рублей.

Депутат заявил, что история не единичная, а в области низкая компетенция сотрудников ПФР на местах, однако обращение в прокуратуру по этому поводу не дало результата.