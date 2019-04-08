Зеленский стал лидером почти во всех возрастных группах в первом туре выборов

Кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский стал лидером среди избирателей почти всех возрастных групп, проголосовавших в первом туре президентских выборов, следует из результатов exit poll фонда «Демократические инициативы им. Илька Кучерива».

«Зеленский является лидером среди избирателей почти во всех возрастных группах избирателей, за исключением самой старшей, которым за 60 лет», – следует из результатов опроса на сайте фонда.

Так, 57% избирателей в возрасте от 18 до 29 лет проголосовали за Зеленского, за Порошенко – 14% опрошенных, за лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко – 7% респондентов.

Почти половина (45%) избирателей в возрасте от 30 до 39 лет также отдали предпочтение Зеленскому, Порошенко – 17% опрошенных, Тимошенко – 10% проголосовавших.

Избиратели в возрасте от 40 до 49 лет, голосовали в основном за Зеленского (36%), Порошенко (18,5%), Тимошенко (12%), лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко (8%) и лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрия Бойко (7,6%).

В то же время поколение украинцев старше 60 лет симпатизирует Тимошенко – ее поддержали 19% опрошенных, Порошенко – 18%, Бойко – 17%. Зеленского поддержали 12,5% старшего поколения.

Также Зеленского поддержали 31% граждан с высшим образованием, Порошенко – 22% респондентов, Тимошенко 12% опрошенных и Бойко – 9%.

В ходе проведения национального exit poll 31 марта были опрошены 19 тыс. 453 избирателя на 400 избирательных участках во всех регионах Украины.

В воскресенье ЦИК Украины официально объявил окончательные результаты первого тура выборов. Зеленский получил 30,24% голосов, Порошенко – 15,95%. Им разрешили вести агитацию.

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