Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник опустился на 5 копеек – до 65,29 рубля, курс евро снизился на 1 копейку, составив 73,29 рубля.

Стоимость нефти утром выросла на 0,4% – до 70,66 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».