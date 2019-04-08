Мужчина поджег автомобиль во Владивостоке из-за шуточного видео

Жителя Владивостока, который поджег автомобиль знакомой, не оценив присланный ему шуточный видеоролик, отдали под суд.

«По версии следствия, преступление совершено 23 февраля 2019 года в вечернее время. Фигурант получил от своей знакомой посредством мессенджера шуточный видеоролик и, посчитав его оскорбительным, решил отомстить обидчице. Зная, что автомобиль потерпевшей припаркован во дворе ее дома, он облил его дизельным топливом и поджег, после чего скрылся с места преступления», – говорится в сообщении прокуратура Приморья.

В ведомстве уточнили, что машина была повреждена частично, сумма ущерба – около 18 тыс. рублей, причем обвиняемый ее уже возместил.

Тем не менее уголовное дело за умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога направлено в суд.