Нефть подорожала на эскалации конфликта в Ливии

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром растут на фоне обеспокоенности о том, что эскалация военного конфликта в Ливии приведет к сокращению поставок сырья из этой страны.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,38% – до 70,61 доллара за баррель. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,41% и составила 63,34 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

4 апреля фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халиф Хафтар отдал приказ о наступлении на Триполи. 5 апреля его подразделения подошли к окраинам ливийской столицы и взяли под контроль международный аэропорт. 7 апреля Вооруженные формирования Правительства национального согласия Фаиза Сараджа (ПНС) Ливии заявили о начале военной кампании «Вулкан гнева» против ЛНА Хафтара.