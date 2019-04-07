В Пекине произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Пекине, эпицентр находился на глубине 10 километров, сообщает китайский сейсмологический центр.

Толчки зафиксированы в 13.25 (8.25 мск) в районе Хайдянь, передает РИА «Новости».

О разрушениях и пострадавших не сообщается.