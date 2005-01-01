G7 занервничала из-за российских военных в Венесуэле

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» считают, что присутствие российских военнослужащих в Венесуэле может обострить ситуацию в Боливарианской Республике, говорится в заявлении глав МИД стран G7 по итогам встречи во Франции.

Руководители внешнеполитических ведомств стран «Большой семерки» призвали «незамедлительно обеспечить гуманитарный доступ» в Венесуэлу, чтобы «помочь удовлетворению базовых потребностей людей, пострадавших от кризиса».

«Мы обеспокоены развертыванием российских Вооруженных Сил, которое угрожает осложнить и без того опасную ситуацию», – передает ТАСС содержание документа.

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В США ранее заявляли, что Россия может «заплатить высокую цену» за поддержку «режимов» на Кубе и в Венесуэле.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что российские военные специалисты в Венесуэле занимаются обслуживанием поставленной военной техники, они находятся в Боливарианской Республике на законных основаниях.

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