Диетолог заступился за солянку

«В диетологии нет понятия «вредный» или «полезный», всегда надо говорить о том, кому это вредно, а кому полезно» – заявил газете ВЗГЛЯД диетолог Михаил Гинзбург, комментируя сообщение о том, что солянку признали самым вредным российским супом.

«Так получилось, что солянка большинству современных людей вредна. Люди хотят похудеть, они не хотят болеть гипертонией и атеросклерозом, а избыток жира и соли в составе этого блюда прямо ведет к этим заболеваниям», – рассказал Гинзбург.

Также избыток соли, по словам диетолога, раздражает желудок, приводя к гастриту и язвенной болезни. «Но если человек страдает туберкулезом, если восстанавливается после тяжелой пневмонии или инфекции, то мы, наоборот, стремимся к тому, чтобы его питание было более калорийным, чтобы там было побольше жиров и мясного белка, и такому человеку соляночка – самое то», – пояснил Гинзбург.

Собеседник отметил, что некоторые доктора считают супы не самым лучшим продуктом, однако некоторые из диетологов, и он в том числе, находят их полезными.

«Суп – сытная еда, менее калорийная и более щадящая, чем вторые блюда. Второе блюдо, особенно мясо, у людей с заболеваниями желудка может вызывать обострение язвенной болезни, а мясо в супе, приготовленное в виде фрикаделек, является гораздо более мягким продуктом, и в этом плане супы удобны», – пояснил собеседник.

Исследования о том, что бывает с теми, кто супы не употребляет вообще, по словам Гинзбурга, не проводилось.

«Нет такой статьи, что вот, взяли тысячу человек: одни супы ели, а другие – нет. Все мы ориентируемся на личный опыт. Мой опыт говорит о том, что если человек от супов воздерживается, то у него скорее могут начаться проблемы с ЖКТ: с желчным пузырем, с протоками, поджелудочной железой. Может начаться поверхностный гастрит и дискинезия желчевыводящих путей, но это только по моим ощущениям, говорить о том, что кто-то это проверял, я не могу», – подчеркнул Гинзбург.

Эксперт оговорился: абсолютно не обязательно, что в случае отказа от супов у человека начнется гастрит и подобные проблемы. «Многое зависит от склонности, а не от того, ест ли человек супы или нет. Не думаю, что людей которые супы не едят, нужно немедленно спасать», – заключил диетолог.

Напомним, из-за повышенного содержания жира и соли солянка была признана самым вредным супом в России.