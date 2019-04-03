Порошенко отреагировал на вызов Зеленского

Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на предложение своего соперника на выборах Владимира Зеленского провести дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Порошенко в Telegram напомнил, что по украинскому закону телевизионные дебаты должны проводиться перед днем голосования в прямом эфире в период с 19.00 до 22.00. Он задал «риторический» вопрос о том, как бы на его месте действовали пользователи Telegram.

В течение первых 30 минут в опросе приняли участие почти 8,5 тыс. человек, 15% из которых посчитали, что можно и нарушить закон, остальные заявили о необходимости соблюдать его, передает ТАСС.