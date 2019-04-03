Названы самые криминальные регионы России

МВД обнародовало рейтинг самых криминальных и самых безопасных регионов страны.

Среди самых криминогенных регионов России по количеству преступлений, совершенных за 2018 год, лидером стала Москва, сообщает RT.

За прошлый год в столице зафиксировали 140 тыс. преступлений. На втором месте оказалась Московская область – там силовики зарегистрировали порядка 80 тыс. преступлений.

Замыкает тройку Краснодарский край с 68 тыс. преступлений. Следом идут Челябинская область (64,8 тыс.) и Башкирия (57,4 тыс.).

Наиболее безопасным регионом в России по итогам минувшего года стала Чукотка, там зафиксировано 748 правонарушений.

Ненецкий автономный округ находится на втором месте (857 преступлений). Ингушетия с показателем в 1,6 тыс. нарушений замыкает тройку лидеров. Далее идут Республика Калмыкия (2,7 тыс.) и Магаданская область (2,9 тыс.).

Всего было зарегистрировано 1,9 млн преступлений, более половины из них – случаи хищения чужого имущества.