Роснефть заявила о полном соответствии поставляемой нефти ГОСТу

Роснефть сдает в систему магистральных трубопроводов «Транснефти» нефть, которая полностью соответствует требованиям ГОСТа, это подтверждают лабораторные исследования, проведенные обеими компаниями, сообщил представитель Роснефти.

В компании сообщили ТАСС, что специалисты ПАО «НК «Роснефть» провели анализы арбитражных проб партий нефти, сданных в систему магистральных нефтепроводов на участке Самара-Унеча за период с последней декады марта и до конца апреля 2019 года.

«В аккредитованных лабораториях произведены исследования более 150 арбитражных проб. Результаты исследований подтвердили полное соответствие нефти обществ группы «Роснефть» требованиям ГОСТ», – подчеркнули в компании.

Ранее в понедельник в Белоруссии заявили, что российская нефть, соответствующая качественным показателям, пока не поступила в по нефтепроводу «Дружба».

Напомним, 19 апреля Белоруссия заявила об ухудшении качества нефти, поступающей из России. После Варшава уведомила Минск об отказе принимать нефть, и транзит через Белоруссию в Европу был остановлен.

Сообщалось, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» произошло намеренно. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала версию диверсии против качества российской нефти.