Гитарист Rolling Stones рассказал о состоянии Мика Джаггера после операции

Бас-гитарист The Rolling Stones Ронни Вуд рассказал о состоянии здоровья вокалиста легендарной британской рок-группы Мика Джаггера после перенесенной им операции по замене сердечного клапана.

По словам гитариста, у Джаггера «действительно все хорошо», передает ТАСС.

«Я говорил с ним вчера, и он чувствует себя прекрасно», – сказал Ронни Вуд в интервью журналу Hello!.

Напомним, в начале апреля стало известно, что Мик Джаггер перенес операцию на сердце.

Группа Rolling Stones существует с 1962 года. Общемировой тираж альбомов коллектива составляет 250 млн экземпляров.