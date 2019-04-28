Сахалинские поисковики открыли новый полевой сезон

В рамках проекта «Вечный полет» сахалинским поисковикам предстоит работа в девяти районах региона; проект призван увековечить память военных летчиков, погибших на островах при выполнении служебного долга. Инициатива получила поддержку Фонда президентских грантов и главы области Валерия Лимаренко.

Первый выезд активисты регионального отделения «Поисковое движение России» сделали в Корсаковский район, где 30 ноября 1950 года потерпел крушение штурмовик Ил-2КР. На месте авиакатастрофы сегодня развернулись поисковые работы.

«Экипаж в составе летчика Павла Реуцкова и штурмана Александра Попова числился пропавшим без вести. Как считалось ранее, самолет упал в море. Однако нам удалось опровергнуть эти сведения. Было обнаружено место катастрофы – примерно около 700 метров до линии моря», – приводятся слова руководителя регионального отделения «Поискового движения России» Артема Бандуры в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Здесь работаем не первый год. Уже найдены фрагменты обмундирования экипажа, парашютов, нагрудный знак штурмана и карманные часы. Останки погибших до сих пор не были найдены. Мы очень надеемся отыскать погибших и предать их земле с воинскими и духовными почестями. Вместе с нами на это рассчитывают супруга командира экипажа Мария Алексеевна и дочь Ольга Павловна. Сегодня на месте трагедии удалось найти элементы оборудования кабины пилота, технологические авиационные лючки, лампы и некоторые фрагменты приборов», – добавил Бандура.

Работу в районах гибели военных самолетов поисковики ведут с 2012 года. В 2017-м она переросла в масштабный проект «Вечный полет». За это время удалось установить судьбы более 50 военных летчиков, погибших при выполнении служебного долга. Найдены родные, с которыми налажена связь. В 10 местах катастроф самолетов установлены памятные таблички. А вся полученная информация вошла в Книгу Памяти «Вечный полет».

Работы представители регионального отделения «Поискового движения России» ведут на средства Фонда президентских грантов. Кроме того, помощь сахалинским поисковикам оказывает и региональное правительство. За последние два года объемы финансирования выросли почти на 20% – до 6,5 млн рублей в 2019-м.

«Поддержку поисковых работ по поручению врио губернатора Валерия Лимаренко оказывает областное министерство культуры», – сообщила начальник отдела культурной политики и функционирования отрасли ведомства Екатерина Хоменко.

«Наша область является единственным регионом в стране, где общественникам целенаправленно выделяются бюджетные средства на поисковые работы», – добавила она.

Так, в июле 2017 года состоялись экспедиции в Смирныховский район и на курильский остров Шумшу. Тогда были найдены останки 53 советских и шести японских солдат, а также сотни предметов, представляющих историческую ценность.

Всего же за время поисковых работ с 1987 года в Сахалинской области удалось обнаружить и перезахоронить останки более 200 советских воинов и 320 японских солдат. Найденные предметы были переданы на хранение в Музейно-мемориальный комплекс «Победа» Южно-Сахалинска.